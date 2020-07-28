Синоптики Татарстана обещают туман, грозы и до +28°С

Во вторник, 28 июля, в Татарстане ожидается переменная облачность. Утром в отдельных районах возможен туман. Местами прогнозируются дождь и грозы.

Ветер северо-западный, северный умеренный, при грозе кратковременные усиления до 15—20 м/с, сообщает Гидрометцентр РТ.

Днем температура воздуха достигнет 23—28 градусов тепла. В Казани ожидается от +25°С до +27°С. В Набережных Челнах столбики термометров будут колебаться от +23°С до +27°С.

Ранее жителям Татарстана приходило предупреждение от МЧС о надвигающихся грозе и тумане.