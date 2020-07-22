Новости общества

11:50 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Капремонт социальных объектов Татарстана должны завершить к 15 августа

11:21, 22.07.2020
Капремонт социальных объектов Татарстана должны завершить к 15 августа
Фото: kzn.ru

К 15 августа основные работы по капремонту социальных объектов Татарстана — школ и так далее — должны быть завершены и представлены контролирующими органами. Об этом заявил замглавы Минстроя РТ Ильдус Насыров.

Всего ожидается ремонт 172 социальных объектов, на эти цели потратят 3,13 млрд рублей. Готовность объектов в среднем составляет 68%.

Напомним, до 20 августа во всех 1 045 школах республики будет организован доступ в интернет по оптическим каналам связи.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также