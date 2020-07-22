Премьер-министр РФ назвал главную цель — повышение качества жизни каждого человека в стране

Премьер-министр России Михаил Мишустин выпервые выступил с отчетом в Госдуме и назвал главной целью правительства повышение качества жизни каждого человека в стране.

«Мы сформулировали главную цель правительства. Это повышение качества жизни каждого человека в стране. За счет роста экономики и развития социальной сферы, а значит — достижения национальных целей, которые поставил президент», — заявил премьер.

Он перечислил пять базовых ценностей, исходя из которых кабинет министров строит работу: «Выстраивать все сервисы государства вокруг потребностей людей, действовать открыто, вести диалог на основе взаимного уважения и доверия, подавать пример этичного поведения, работать совместно, невзирая на ведомственные границы. Обеспечить результат, результат — важнее формальных процедур и регламентов».