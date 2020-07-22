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Роспотребнадзор Татарстана не видит угрозы завоза бубонной чумы в республику

10:24, 22.07.2020
Роспотребнадзор Татарстана не видит угрозы завоза бубонной чумы в республику
Фото: tatarstan.ru

Роспотребнадзор Татарстана дал оценку распространению бубонной чумы. Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина выразила мнение, что для недопущения завоза заболевания необходим карантин с теми странами, где ситуация неблагополучная.

Пока в Татарстане угрозы завоза бубонной чумы нет.

«Бубонная чума относится к разряду особо опасных заболеваний. Наиболее страшная — все-таки легочная форма. К заболеванию предъявляются все требования, которые проводились в период пандемии коронавирусной инфекции. Наша территория по чуме благополучная — у нас нет ни переносчиков, ни условий передачи. А чтобы не было завоза — нужен санитарно-карантинный режим с теми странами, где ситуация неблагополучная. На сегодня угрозы завоза мы не видим», — сказала Авдонина.

Вспышка бубонной чумы зафиксирована в районе космодрома Байконур, а также вдоль южной границы России.

Общество Татарстан
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