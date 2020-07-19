В Казани умер поэт и журналист Рустем Файзуллин

Татарский поэт и журналист Рустем Файзуллин ушел из жизни в Казани на 70-м году жизни. Причина его смерти не называется.

Ожидается, что покойный будет захоронен на родине, в деревне Юлсубино Рыбно-Слободского района, сообщает ГТРК «Татарстан». Руководство и коллектив телеканала также выразил искренние соболезнования родным и близким Файзуллина — он работал на ГТРК с 1974 года.

В последние годы Файзуллин возглавлял редакцию литературно-художественных программ радио Татарстана. Кроме того, Файзуллин является обладателем премии Союза писателей имени Гаяза Исхаки.