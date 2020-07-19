Умер замглавы правительства Самарской области Александр Карпушкин

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Сегодня умер заместитель председателя правительства Самарской области Александр Карпушкин. Об этом официально сообщила пресс-служба правительства региона. Причина смерти не уточняется.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров выразил соболезнования в связи со смертью Карпушкина. «Ушёл друг, соратник, единомышленник на которого всегда и во всем можно было положиться. Человек, в котором сочеталась энергия и блистательный интеллект, ответственность и настойчивость», — написал Азаров в соцсетях.

Карпушкин занял пост замглавы правительства в декабре 2018 года, в его ведении находились вопросы экологии, ЖКХ и транспорта. Ранее он также работал заместителем Азарова в бытность последнего мэром Самары.