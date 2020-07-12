Китайский блогер перечислил шесть самых удивительных российских блюд

Пользователь китайской блогерской платформы Sohu рассказал о шести самых необычных блюдах из России.

Так, он рассказал, что для «воинственного народа» обычным делом являются вареники с клубникой — ягоды просто заворачивают в тесто и варят. Блогер отметил, что блюдо выглядит аппетитно, но, по его мнению, ягоды можно есть в свежем виде.

Также удивительным блюдом для блогера стала рисовая каша с клубникой. Он рассказал, что в ее рецепт входят не только крупа и ягоды, но и сливочное масло, а также творог. По желанию в кашу можно добавить сахар или шоколадную пасту — так она станет кисло-сладкой, рассказал блогер, подчеркнув, что нашел этот рецепт в соцсетях, и предположил, что это блюдо может быть не самым популярным в России.



Обратил он внимание и на соленое свиное сало. Рассказывая о нем, блогер задался вопросом: зачем сало вообще нужно солить, если его можно просто пожарить. Он рассказал, что в России сало натирают смесью толченого чеснока и соли, и после оно отправляется в холодильник на три-четыре дня.

«Говорят, что это самая лучшая закуска к алкоголю», — подчеркнул пользователь.

Традиционным блюдом русской кухни он назвал селедку под шубой. При этом блогер отметил, что не понимает, чем это блюдо может нравиться — селедка обладает странным запахом, а еще эту рыбу сочетают со сладкой вареной свеклой.