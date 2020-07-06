В Казани ограничили движение по улице Габдуллы Тукая

В Казани временно ограничили движение по дороге по улице Габдуллы Тукая.

Так, движение транспорта и пешеходов ограничат в районе здания музея по улице Габдуллы Тукая, 74 и Юнусовской площади до 23 июля.

Это связано с проведением работ по реконструкции тепловых сетей, сообщили в мэрии города.

С конца июня в центре Казани ввели ограничения движения по улице Суконной, возле дома №64 по Петербургской.

