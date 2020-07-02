Российские вузы получили право начать учебный год позже

Российским вузам дали возможность перенести начало учебного года на более поздние даты. При этом в Минобрнауки РФ рассчитывают, что он как прежде стартует с 1 сентября.

«Это может быть совершенно в разных регионах по-разному, есть два варианта развития: первое — уже сегодня по законодательству университеты по решению ученого совета имеют право перенести начало учебного года на срок вплоть до двух месяцев. Это, конечно, не очень удобно, но может быть такой вариант — отсрочить начало учебного года до завершения вот этой опасной ситуации», — приводит ТАСС слова замминистра науки и высшего образования Дмитрия Афанасьева.

Второй вариант, по словам чиновника, заключается в том, что новый учебный год вузы могут начать в дистанционном режиме.

Напомним, Казанский федеральный университет принимает документы с 20 июня по 18 августа. Дополнительные вступительные испытания перенесены и начнутся с 5 августа. При этом начать учебный год университет планирует как всегда — с 1 сентября.

