В татарстанских пабликах обсуждают девушку-водителя, не пропустившую машину скорой помощи
В соцсетях появилось видео, как женщина-водитель отказалась пропускать во дворе машину скорой помощи. Экстренным службам пришлось уступить дорогу легковушке, чтобы проехать к пациенту.
Инцидент произошел в Нижнекамске. Как рассказывают очевидцы, женщина нецензурно выражалась и отказывалась сдать назад, чтобы уступить.
«Орала матом и настаивала, чтобы скорая сдала назад. Водитель скорой постоял 1 минуту и вынужден был отступить. В такое тяжелое время автовладельцы будьте солидарны! Не мешайте врачам успеть на вызов!» — возмущается автор ролика.
Ранее в Минздраве РТ зафиксировали задержки скорой помощи из-за большого количества вызовов.
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