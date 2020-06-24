В татарстанских пабликах обсуждают девушку-водителя, не пропустившую машину скорой помощи

Фото: кадр видео инцидента

В соцсетях появилось видео, как женщина-водитель отказалась пропускать во дворе машину скорой помощи. Экстренным службам пришлось уступить дорогу легковушке, чтобы проехать к пациенту.

Инцидент произошел в Нижнекамске. Как рассказывают очевидцы, женщина нецензурно выражалась и отказывалась сдать назад, чтобы уступить.

«Орала матом и настаивала, чтобы скорая сдала назад. Водитель скорой постоял 1 минуту и вынужден был отступить. В такое тяжелое время автовладельцы будьте солидарны! Не мешайте врачам успеть на вызов!» — возмущается автор ролика.

Ранее в Минздраве РТ зафиксировали задержки скорой помощи из-за большого количества вызовов.

