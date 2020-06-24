США наймет компанию, которая распространит ролики о вкладе USAID в борьбе с коронавирусом

Фото: Пиксабей

Агентство США по международному развитию (USAID) собирается запустить ролики в социальных сетях о своей работе. Для этого организация наймет фирму по связям с общественностью.

В роликах будет отражено, как USAID участвовало в помощи о балканскому государству во время пандемии коронавируса. Там надеются, что жители Боснии и Герцеговины будут больше осведомлены, как агенство США помогало решать эти вопросы.

Всего выйдет двенадцать 60-секундных и два более длительных (до 10 минут) ролика. Будут затронут вклад агенства «в экономическое, социальное развитие и благополучие Боснии и Герцеговины», передает RT.

Ранее сообщалось, что Евросоюз рассматривает возможность временного отказа во въезде на свою территорию жителям России, США и Бразилии в связи с сохраняющейся неблагополучной ситуацией с распространением коронавируса.

