Для пляжа «Камское море» в Татарстане ищут инвестора, чтобы решить вопрос с парковкой
Для пляжа «Камское море» в Лаишево рассматривают возможность поиска оператора, готового вложиться в развитие инфраструктуры и решить вопрос с нехваткой парковочных мест. Об этом рассказал руководитель исполнительного комитета района Ильдус Зарипов.
Несмотря на карантинные меры и закрытые пункты торговли на пляже «Камское море»», в целом пляж пользуется большой популярностью. Даже при наличии одной из проблем — нехватки парковочных мест.
— Основная проблема — это парковка. Я работаю первый год и еще не стал свидетелем работы пляжа в полную мощность, как в прошлом году. Но говорят, что количество отдыхающих переваливает за 10—15 тысяч человек. Мы поднимали этот вопрос еще зимой на совещаниях, пытались его урегулировать — может быть, организовать автобусные перевозки до города, — говорит Зарипов.
В итоге пока начали создавать небольшие муниципальные парковочные места, параллельно изучая сложившиеся у гостей пляжа практики в решении этого вопроса, а в будущем, по мнению собеседника издания, наладить работу может ответственный оператор.
— Думаю, мы привлечем серьезного, понимающего инвестора, необходимо вложить деньги, организовать инфраструктуру, решить вопрос с перевозками, — констатирует руководитель исполкома.
Полное интервью читайте в материале «Реального времени».
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