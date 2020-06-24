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Для пляжа «Камское море» в Татарстане ищут инвестора, чтобы решить вопрос с парковкой

06:41, 24.06.2020 1
Для пляжа «Камское море» в Татарстане ищут инвестора, чтобы решить вопрос с парковкой
Фото: @kamskoemore

Для пляжа «Камское море» в Лаишево рассматривают возможность поиска оператора, готового вложиться в развитие инфраструктуры и решить вопрос с нехваткой парковочных мест. Об этом рассказал руководитель исполнительного комитета района Ильдус Зарипов.

Несмотря на карантинные меры и закрытые пункты торговли на пляже «Камское море»», в целом пляж пользуется большой популярностью. Даже при наличии одной из проблем — нехватки парковочных мест.

— Основная проблема — это парковка. Я работаю первый год и еще не стал свидетелем работы пляжа в полную мощность, как в прошлом году. Но говорят, что количество отдыхающих переваливает за 10—15 тысяч человек. Мы поднимали этот вопрос еще зимой на совещаниях, пытались его урегулировать — может быть, организовать автобусные перевозки до города, — говорит Зарипов.

В итоге пока начали создавать небольшие муниципальные парковочные места, параллельно изучая сложившиеся у гостей пляжа практики в решении этого вопроса, а в будущем, по мнению собеседника издания, наладить работу может ответственный оператор.

— Думаю, мы привлечем серьезного, понимающего инвестора, необходимо вложить деньги, организовать инфраструктуру, решить вопрос с перевозками, — констатирует руководитель исполкома.

Полное интервью читайте в материале «Реального времени».

Общество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 07:47
    Как модно стало у чиновников привлекать якобы инвесторов, когда денег в бюджете нет. Парковка требует больших вложений и содержания, как правило убыточный проект. Ну кто будет вкладываться в это? Никто! Если только заставят кого нибудь безвозмездно сделать. А это называется благотворительность, а не инвестиции. Поймите разницу, товарищи чиновники, между инвестором и благотворителем и правильно подбирайте слова.
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