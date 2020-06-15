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Плотина в Алькеевском районе и цыплята в Буинском: новое в «Инстаграмах» глав районов Татарстана 15 июня

20:00, 15.06.2020
Плотина в Алькеевском районе и цыплята в Буинском: новое в «Инстаграмах» глав районов Татарстана 15 июня
Фото: instagram.com/ranis.kamartdinov

Сегодня глава Алькеевского района Татарстана Александр Никошин провел совещание, на котором обсуждались вопросы угрозы прорыва плотины возле населенного пункта Новое Камкино.

Руководитель Апастовского района РТ Равиль Хисамутдинов выложил в своем «Инстаграме» «богатый урожай района». Он показал, насколько выросли культуры на полях.

Поля своего района посетил и глава Лениногорского района Рягат Хусаинов. Он осмотрел ход работ по уборке многолетних трав. Хусаинов отметил, что аграрии района вышли на заготовку кормов в стандартном режиме.

А глава Буинского района РТ Ранис Камартдинов показал подписчикам не только фото и видео с полей, но и милых цыплят, утят и гусей. Эта публикация очень понравилась пользователям: видео набрало больше всего просмотров, а в комментариях подписчики Камартдинова рассказали, что тоже захотели таких птиц.

ОбществоТехнологииМедиаВласть Татарстан
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