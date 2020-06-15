Плотина в Алькеевском районе и цыплята в Буинском: новое в «Инстаграмах» глав районов Татарстана 15 июня

Сегодня глава Алькеевского района Татарстана Александр Никошин провел совещание, на котором обсуждались вопросы угрозы прорыва плотины возле населенного пункта Новое Камкино.

Руководитель Апастовского района РТ Равиль Хисамутдинов выложил в своем «Инстаграме» «богатый урожай района». Он показал, насколько выросли культуры на полях.

Поля своего района посетил и глава Лениногорского района Рягат Хусаинов. Он осмотрел ход работ по уборке многолетних трав. Хусаинов отметил, что аграрии района вышли на заготовку кормов в стандартном режиме.

А глава Буинского района РТ Ранис Камартдинов показал подписчикам не только фото и видео с полей, но и милых цыплят, утят и гусей. Эта публикация очень понравилась пользователям: видео набрало больше всего просмотров, а в комментариях подписчики Камартдинова рассказали, что тоже захотели таких птиц.