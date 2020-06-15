Пять лет назад умерла Жанна Фриске

Пять лет назад, 15 июня 2015 года, на 41-м году жизни скончалась известная певица Жанна Фриске.

Фриске стала известна с 1996 года, когда вошла в состав группы «Блестящие». В 2003 году она начала сольную карьеру. Артистка снялась в фильмах «Ночной дозор», «Дневной дозор» и «О чем говорят мужчины».

В 2013 году у Жанны Фриске был обнаружен рак головного мозга. Ей диагностировали глиобластому, неоперабельную опухоль головного мозга. В январе 2014 года семья и близкие Фриске впервые подтвердили, что певица тяжело больна.

Первый канал собрал на лечение певицы больше 66 млн рублей. В январе 2016 года стало известно, что более 20 млн рублей, перечисленных «Русфондом» на лечение Фриске, были похищены. В 2017 году Перовский суд Москвы обязал родственников Фриске выплатить 21,6 млн рублей по иску «Русфонда».

Последние три месяца жизни она находилась в коме и 15 июня 2015 года около 22 часов в своем доме в подмосковной Балашихе скончалась. Ее похоронили на Николо-Архангельском кладбище.