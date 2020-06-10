В Татарстане вновь предупредили о грозе с сильным ветром и граде
ГУ МЧС РФ по РТ предупредило об ухудшении погоды с 18.00 10 июня до 21.00 11 июня.
Так, по информации Гидрометцентра РТ, ночью и утром 11 июня местами ожидается туман. Ночью и днем того же дня в Татарстане, в том числе в Казани, возможны грозы с кратковременными усилениями ветра до 15—20 м/с и локально град.
В ближайшие выходные в Казани и Татарстане ожидается теплая погода, но возможны осадки. Как рассказал профессор Юрий Переведенцев, 12 июня, когда отмечается День России, станет самым теплым на неделе.Общество Татарстан
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