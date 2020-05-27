В Башкирии на месте пастбища под Сибаем власти намерены устроить свалку

Жители села Туяляс, которое входит в городской округ Сибай (Башкортостан), обеспокоены тем, что рядом с их поселением появится полигон бытовых отходов. Соответствующее обращение они разместили в социальных сетях.

«В настоящее время жизнь и здоровье жителей села может оказаться под угрозой — непосредственно под боком, менее чем в 2 км от села, администрация вынесла решение об открытии нового мусорного полигона бытовых отходов — втайне от населения, никак не согласовав и не поставив в известность людей», — говорится в открытом письме.



По словам местных жителей, селяне выживают за счет домашнего хозяйства. Если на этом месте появится полигон, пасти скотину будет просто негде.



Как объяснила нам руководитель информационно-аналитического отдела администрации Сибая Ирина Корепанова, ресурс полигона ТБО, которым пользуются сибайцы с 1970 года, исчерпался, и с 1 мая началась его рекультивация. К нему добавятся отходы, завезенные до июня. Тогда власти начали срочно искать новое место для утилизации бытовых отходов.

Чиновники выбрали площадку рядом с Туялясом — под временное размещение отходов. По закону мусор туда можно свозить в течение 11 месяцев. А затем все скопившиеся отходы необходимо перевезти на новый полигон: один из рассматриваемых вариантов — на территории Баймакского района.

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