Путин внес в дисциплинарный устав запрет на смартфоны в воинских частях

Президент России Владимир Путин внес ряд изменений в Дисциплинарный устав Вооруженных сил РФ. Информация опубликована на интернет-портале правовой информации.

Так, военнослужащим запрещается рассказывать журналистам или через соцсети передавать подробности о своей службе и носить гаджеты при определенных условиях.

Согласно новым поправкам, теперь к грубым дисциплинарным проступкам относятся нарушение запрета предоставлять СМИ информацию о воинской службе, ношение при себе во время боевых действий, нахождении в нарядах, участии в учениях или походах кораблей телефонов и других гаджетов, в которых могут храниться и через которые могут передаваться фото-, видеоматериалы, данные о геолокации.