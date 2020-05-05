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Кабмин Татарстана готовится провести «Изге Болгар жыены»

19:18, 05.05.2020
Кабмин Татарстана готовится провести «Изге Болгар жыены»
Фото: realnoevremya.ru / Ринат Назметдинов

Правительство Татарстана готовится полноценно встретить день принятия ислама Волжской Булгарией. Во всяком случае план =мероприятий по подготовке «Изге Болгар жыены» кабмин РТ принял.

Согласно документу, 14 мая должны составляться списки гостей и рассылаться приглашения на праздник. Сам он намечен на 5-6 июня.

Напомним, что в прошлом году в Болгаре прошло юбилейное собрание — праздник отмечался в 30-ый раз.

Общество Татарстан
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