Кабмин Татарстана готовится провести «Изге Болгар жыены»
Правительство Татарстана готовится полноценно встретить день принятия ислама Волжской Булгарией. Во всяком случае план =мероприятий по подготовке «Изге Болгар жыены» кабмин РТ принял.
Согласно документу, 14 мая должны составляться списки гостей и рассылаться приглашения на праздник. Сам он намечен на 5-6 июня.
Напомним, что в прошлом году в Болгаре прошло юбилейное собрание — праздник отмечался в 30-ый раз.Общество Татарстан
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