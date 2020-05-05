Всего за день 841 татарстанец получил штраф за нарушение самоизоляции, за месяц — 14 уголовных дел

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За последние сутки правоохранители Татарстана оштрафовали 841 жителя республики за нарушение режима самоизоляции — в это число вошли штрафы за отсутствие масок в общественных местах, предъявление «липовых» справок от работодателя, самовольный выход из карантина. Неутешительную статистику на брифинге в кабинете министров озвучила глава татарстанского Роспотребнадзора Марина Патяшина.

Структура нарушений неоднородна. Так, 403 протокола было составлено на родителей, позволивших своим детям беспрепятственно покидать место самоизоляции и гулять на улице, 32 протокола составили за распространение фейковой информации о коронавирусе в Сети. С момента введения специального режима жители республики получили свыше 19,5 тысячи штрафов, связанных с нарушениями карантинных мер. Кроме того, на жителей Татарстана завели 14 уголовных дел.

По словам специалиста, особое внимание уделяется татарстанцам, прибывшим из-за рубежа либо из других регионов страны и обязанным соблюдать строгую самоизоляцию в течение 14 дней. На сегодня, по предписанию Роспотребнадзора, на полной самоизоляции в республике находятся порядка 7 тысяч 600 человек. Среди низ было выявлено 86 нарушений карантина.

Ранее Марина Патяшина заявила, что не считает возможным смягчать режим самоизоляции в Татарстане как минимум до конца майских праздников.