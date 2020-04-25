В Татарстане за сутки зафиксировали более 1 тысячи нарушений режима самоизоляции

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Полицейские Татарстана за сутки выявили 1 080 нарушений, связанных с режимом самоизоляции. Общее число таких нарушений достигло 12 485.

Подавляющее большинство касается ст. 20.6 КоАП РФ «Невыполнение требований норм и правил по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций». За сутки их количество составило 1 043, сообщает оперативный штаб Татарстана по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Кроме того, в республике возбуждено 13 уголовных дел по торговле незарегистрированными медицинскими изделиями и 11 уголовных дел по продаже фиктивных справок, позволяющих беспрепятственно передвигаться по городу.

За сутки правоохранители проверили 56 702 гражданина и 58 331 транспортное средство. Пресечен проезд 855 транспортных средств.

Напомним, что за последние сутки в Татарстане выявлено 65 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее число заболевших COVID-19 в Татарстане достигло 491 человека.