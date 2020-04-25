Новые случаи коронавируса зафиксированы в 21 населенном пункте Татарстана
Сегодня в Татарстане подтвердилось 65 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперштабе РТ.
Из них 20 человек госпитализированы, 45 проходят лечение на дому. 19 случаев завозные, 46 — контактные.
Из них:
- до 18 лет — 7;
- от 18 до 30 — 5;
- от 30 до 50 — 20;
- от 50 до 60 — 14;
- от 60 до 70 — 11;
- от 70 до 80 — 7;
- от 80 до 90 — 1.
География:
- Казань — 21,
- Новошешминск — 1,
- Елабуга — 2,
- Зеленодольск — 3,
- Тетюши — 2,
- Балтаси — 2,
- Сабы — 2,
- Тукаевский — 1,
- Наережные Челны — 3,
- Лениногорск — 1,
- Нижнекамск — 3,
- Альметьевск — 1,
- Азнакаевский — 1,
- Сармановский — 3,
- Тюлячинский — 4,
- Чистополь — 1,
- Дрожановский — 4,
- Пестречинский — 1,
- Нурлатский — 4,
- Кукморский — 3,
- Буинский- 2.
Выписано было три человека — один из Казани и два из Челнов.
Напомним, общее количество заболевших коронавирусом в Татарстане выросло до 491 человека.Общество Татарстан
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