Новые случаи коронавируса зафиксированы в 21 населенном пункте Татарстана

Сегодня в Татарстане подтвердилось 65 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперштабе РТ.

Из них 20 человек госпитализированы, 45 проходят лечение на дому. 19 случаев завозные, 46 — контактные.

Из них:

до 18 лет — 7;

от 18 до 30 — 5;

от 30 до 50 — 20;

от 50 до 60 — 14;

от 60 до 70 — 11;

от 70 до 80 — 7;

от 80 до 90 — 1.

География:

Казань — 21,

Новошешминск — 1,

Елабуга — 2,

Зеленодольск — 3,

Тетюши — 2,

Балтаси — 2,

Сабы — 2,

Тукаевский — 1,

Наережные Челны — 3,

Лениногорск — 1,

Нижнекамск — 3,

Альметьевск — 1,

Азнакаевский — 1,

Сармановский — 3,

Тюлячинский — 4,

Чистополь — 1,

Дрожановский — 4,

Пестречинский — 1,

Нурлатский — 4,

Кукморский — 3,

Буинский- 2.

Выписано было три человека — один из Казани и два из Челнов.

Напомним, общее количество заболевших коронавирусом в Татарстане выросло до 491 человека.