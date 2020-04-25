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Новые случаи коронавируса зафиксированы в 21 населенном пункте Татарстана

13:22, 25.04.2020
Новые случаи коронавируса зафиксированы в 21 населенном пункте Татарстана
Фото: realnoevremya.ru

Сегодня в Татарстане подтвердилось 65 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперштабе РТ.

Из них 20 человек госпитализированы, 45 проходят лечение на дому. 19 случаев завозные, 46 — контактные.

Из них:

  • до 18 лет — 7;
  • от 18 до 30 — 5;
  • от 30 до 50 — 20;
  • от 50 до 60 — 14;
  • от 60 до 70 — 11;
  • от 70 до 80 — 7;
  • от 80 до 90 — 1.

География:

  • Казань — 21,
  • Новошешминск — 1,
  • Елабуга — 2,
  • Зеленодольск — 3,
  • Тетюши — 2,
  • Балтаси — 2,
  • Сабы — 2,
  • Тукаевский — 1,
  • Наережные Челны — 3,
  • Лениногорск — 1,
  • Нижнекамск — 3,
  • Альметьевск — 1,
  • Азнакаевский — 1,
  • Сармановский — 3,
  • Тюлячинский — 4,
  • Чистополь — 1,
  • Дрожановский — 4,
  • Пестречинский — 1,
  • Нурлатский — 4,
  • Кукморский — 3,
  • Буинский- 2.

Выписано было три человека — один из Казани и два из Челнов.

Напомним, общее количество заболевших коронавирусом в Татарстане выросло до 491 человека.

Общество Татарстан
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