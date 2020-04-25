Роспотребнадзор: общее количество заболевших коронавирусом в Татарстане выросло до 491 человека

На сегодня общее количество заболевших коронавирусом в Татарстане составляет 491 человек. Еще неделю назад было зарегистрировано 160 случаев заболевших новой коронавирусной инфекцией. Таким образом, за неделю количество заразившихся увеличилось на 331 человека, сообщила руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина на совещании в кабмине РТ.

Средний темп прироста составил 22%, темп прироста за последние сутки — 15%, сообщает пресс-служба президента РТ.

«Большая доля вероятности, что последующая неделя будет богата на новые случаи заболевания. Поэтому крайне важно, чтобы все введенные ограничения были жестко соблюдены», — отметила Патяшина.

Татарстан находится на 59 месте среди регионов страны с показателем заболеваемости 10,6 на 100 тыс. населения. Среди 14 регионов Приволжского федерального округа (ПФО) — на 11 месте.

Стоит отметить, что оперштаб еще не оглашал количество заболевших за последние сутки. По его данным, в РТ сейчас 426 заболевших.