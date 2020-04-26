Ученые рассказали, какие самодельные маски эффективны
Самодельные маски из двух слоев ткани разного типа, например хлопчатобумажной и шелковой, задерживают от 80 до 99% частиц аэрозолей. Они почти не уступают респираторам класса №95, которые используют американские медики. Об этом сообщили физики из Аргоннской национальной лаборатории (США), которые с помощью созданной аэрозольной установки изучили, как удерживает та или иная маска вредные частицы.
Наихудший результата показали однослойные маски — они справлялись с частицами некоторых типов аэрозолей, но свободно пропускали наиболее мелкие частицы, сообщает ACS Nano.
Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что четырехслойные марлевые маски могут защищать от инфекции.ОбществоМедицина
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым