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Ученые рассказали, какие самодельные маски эффективны

02:31, 26.04.2020
Ученые рассказали, какие самодельные маски эффективны
Фото: realnoevremya.ru

Самодельные маски из двух слоев ткани разного типа, например хлопчатобумажной и шелковой, задерживают от 80 до 99% частиц аэрозолей. Они почти не уступают респираторам класса №95, которые используют американские медики. Об этом сообщили физики из Аргоннской национальной лаборатории (США), которые с помощью созданной аэрозольной установки изучили, как удерживает та или иная маска вредные частицы.

Наихудший результата показали однослойные маски — они справлялись с частицами некоторых типов аэрозолей, но свободно пропускали наиболее мелкие частицы, сообщает ACS Nano.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что четырехслойные марлевые маски могут защищать от инфекции.

ОбществоМедицина
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