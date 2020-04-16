В Татарстане куры несут голубые и зеленые яйца

«Пасхальный» лайфхак: закупить особенных кур

В Минсельхозе рассказали о татарстанцах, у которых курицы несут цветные яйца. Цвет скорлупы яйца не обязательно может быть белым или рыжим. Пигмент скорлупы зависит от породы кур. Например, куры родственных друг другу пород араукана и амераукана несут зеленые и голубые яйца. Правда, в Татарстане они не очень распространены, поэтому экзотическая расцветка яиц — редкость.

Но кое-где в районах они все-таки есть. Например, Марьям Саламаева из Муслюмово рассказала, что яйца, которые несут ее куры, на Пасху красить не надо: они уже цветные. У Марьям 16 несушек, пять из них ежедневно дают яйца с зеленой и светло-голубой скорлупой.

Куры родственных друг другу пород араукана и амераукана несут зеленые и голубые яйца. Правда, в Татарстане они не очень распространены. Фото countryhouse.pro

— Кормим своих пеструшек мы как обычно: вареной картошкой, запаренной зерновой дробленкой, любят они творог и молоко. Поэтому цветные яйца — не результат какого-то специального рациона, а особенности породы, — цитирует хозяйку пресс-служба Минсельхоза РТ.

К слову, в Казани тоже можно найти яйца, «пасхально окрашенные» от природы. Здесь живет Гульнара Атнагулова, которая разводит кур экзотических пород уже 13 лет. Они несут не только коричневые, белые и кремовые яйца, но и зеленые, и даже голубые.

Результат селекции

Цвет скорлупы яйца определяется генетикой курицы и совершенно не зависит от того, чем питается птица, вопреки распространенному мнению. И уж точно это не результат божественного провидения. Тысячи лет человек занимался селекцией, в том числе и отбирая птиц с самыми красивыми яйцами. Так и появились непривычные для средней полосы России породы — например, та же араукана.

«Дикие куры, предки домашних, до сих пор обитают в Юго-Восточной Азии и откладывают яйца с желтоватым оттенком. В процессе одомашнивания отбирались куры с цветными яйцами, и они передавали это генетическое свойство дальше. В результате искусственного отбора человек усилил эту окраску. Поскольку пигментация присутствует в окраске, в организме у птиц есть пигменты, которые придают окраску оперению и коже. Клювы, гребешки могут быть другого цвета. И, конечно, яйца», — объяснил «Реальному времени» орнитолог из КФУ Ильгизар Рахимов.

Ольга Плешкова