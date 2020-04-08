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Путин: для развития нашей ситуации определяющими будут ближайшие две-три недели

16:00, 08.04.2020 1
Путин: для развития нашей ситуации определяющими будут ближайшие две-три недели
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин в обращении заявил, что для развития ситуации в России решающими будут ближайшие две-три недели. Такого мнения придерживаются врачи-вирусологи.

«Мы не можем сказать точно, как будет развиваться ситуация, но мы можем с большой долей вероятности прогнозировать возможные варианты развития обстановки, а значит, можем и обязаны на каждый из них заранее разработать и иметь свой план действий», — сказал президент.

«Реальное время» вело прямую трансляцию обращения главы государства.

ОбществоВласть
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 08 апр
    "Чаша весов" уже двинулась в пользу экономики.. Тем более там Трамп и Китай решили погнать свои вперед. А жизнь человеческая и раньше ничего не стоила. Трамп вон ещё на прошлой неделе разом "списал" 240 тыс. своих сограждан. Как говорил один наш, "бабы новых нарожают". Или ещё, "спасение утопающих- дело самих утопающих". Забавная вещь- Жизнь.
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