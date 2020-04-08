Путин: для развития нашей ситуации определяющими будут ближайшие две-три недели

Президент России Владимир Путин в обращении заявил, что для развития ситуации в России решающими будут ближайшие две-три недели. Такого мнения придерживаются врачи-вирусологи.

«Мы не можем сказать точно, как будет развиваться ситуация, но мы можем с большой долей вероятности прогнозировать возможные варианты развития обстановки, а значит, можем и обязаны на каждый из них заранее разработать и иметь свой план действий», — сказал президент.

«Реальное время» вело прямую трансляцию обращения главы государства.