В России всем предприятиям из пострадавших сфер предоставят отсрочку по социальным выплатам и налогам
Президент России Владимир Путин предложил распространить на все предприятия из пострадавших сфер отсрочку по социальным выплатам и налогам на 6 месяцев.
В пятидневный срок президент поручил разработать программу поддержки бизнеса, чтобы он смог максимально сохранить свою деятельность и рабочие места.
«Уверен, что бизнес приложит все силы, чтобы сохранить свои команды», — сказал президент.
«Реальное время» ведет прямую трансляцию обращения главы государства.ОбществоВласть
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