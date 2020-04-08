В России всем предприятиям из пострадавших сфер предоставят отсрочку по социальным выплатам и налогам

Президент России Владимир Путин предложил распространить на все предприятия из пострадавших сфер отсрочку по социальным выплатам и налогам на 6 месяцев.

В пятидневный срок президент поручил разработать программу поддержки бизнеса, чтобы он смог максимально сохранить свою деятельность и рабочие места.

«Уверен, что бизнес приложит все силы, чтобы сохранить свои команды», — сказал президент.

«Реальное время» ведет прямую трансляцию обращения главы государства.