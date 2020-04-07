Татарстан попал в топ-10 рейтинга благоустроенных регионов

Татарстан и Красноярский край заняли девятое место в рейтинге регионов по реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2019 году. У этих субъектов по 73 балла.

Первое место заняла Московская область, набрав 87 баллов из 132 возможных. Второе место за Калужской областью (86 баллов), третье место — за Тульской областью (84 балла).

В топ-10 регионов также вошли Ленинградская область (82), Иркутская и Свердловская области (по 81), Ставропольский край (80), Нижегородская область (75), Башкирия и Саха (Якутия) (по 74). Десятое место получили Коми, Белгородская и Самарская области (по 72).

Меньше всего баллов получили Еврейская автономная область (35), Карачаево-Черкесская республика (34) и Забайкальский край (31), сообщается на сайте Минстроя РФ.

Ранее в список российских городов с благоприятной для жизни граждан средой по итогам 2019 года попали 12 городов из Татарстана — Альметьевск, Бавлы, Бугульма, Елабуга, Зеленодольск, Лениногорск, Менделеевск, Нижнекамск, Чистополь, Набережные Челны, Казань, Иннополис.