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МЧС Татарстана предупредило о сильном снеге, ветре до 22 м/с и гололедице

13:04, 23.03.2020
МЧС Татарстана предупредило о сильном снеге, ветре до 22 м/с и гололедице
Фото: realnoevremya.ru

ГУ МЧС РФ по РТ предупредило об ухудшении погодных условий с 18.00 23 марта, ночью и днем 24 марта.

По информации Гидрометцентра РТ, в Татарстане местами ожидаются сильный снег, метель, ночью и утром с ухудшением видимости до 500 метров и менее.

Также возможен сильный ветер порывами ночью 17—22 м/с, днем местами 15—17 м/с. На дорогах ожидаются гололедица, снежные заносы, снежная каша.

Общество Татарстан
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