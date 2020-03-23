МЧС Татарстана предупредило о сильном снеге, ветре до 22 м/с и гололедице
ГУ МЧС РФ по РТ предупредило об ухудшении погодных условий с 18.00 23 марта, ночью и днем 24 марта.
По информации Гидрометцентра РТ, в Татарстане местами ожидаются сильный снег, метель, ночью и утром с ухудшением видимости до 500 метров и менее.
Также возможен сильный ветер порывами ночью 17—22 м/с, днем местами 15—17 м/с. На дорогах ожидаются гололедица, снежные заносы, снежная каша.Общество Татарстан
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