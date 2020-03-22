Россия ограничит авиасообщение с Турцией, Таиландом, Японией и Вьетнамом

Россия с понедельника, с 23 марта, вводит новые временные ограничения на полеты в страны, где выявлены случаи заболевания коронавирусом нового типа.

Так, авиасообщение ограничивается с Турцией (допустимы только рейсы в Стамбул), Японией (только в Токио), Вьетнамом (только в Ханой) и Таиландом (Бангкок).

Отметим, что отечественные авиакомпании получили право выполнять регулярные чартерные рейсы по возвращению граждан домой, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что Россия с 20 марта введет временные ограничения на авиаперелеты в Великобританию, США и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). С 16 марта действует ограничение на полеты в страны Европейского союза.

