Россия ограничит авиасообщение с Турцией, Таиландом, Японией и Вьетнамом
Россия с понедельника, с 23 марта, вводит новые временные ограничения на полеты в страны, где выявлены случаи заболевания коронавирусом нового типа.
Так, авиасообщение ограничивается с Турцией (допустимы только рейсы в Стамбул), Японией (только в Токио), Вьетнамом (только в Ханой) и Таиландом (Бангкок).
Отметим, что отечественные авиакомпании получили право выполнять регулярные чартерные рейсы по возвращению граждан домой, пишет ТАСС.
Ранее сообщалось, что Россия с 20 марта введет временные ограничения на авиаперелеты в Великобританию, США и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). С 16 марта действует ограничение на полеты в страны Европейского союза.
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