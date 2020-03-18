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В канализации отеля «Свияжские холмы» найдено тело замерзшего бармена

12:36, 18.03.2020
В канализации отеля «Свияжские холмы» найдено тело замерзшего бармена
Фото: Максим Платонов

В ливневой канализации горнолыжного комплекса «Свияжские холмы» найдено тело 22-летнего бармена. Мужчина замерз насмерть.

Тело обнаружили сотрудники комплекса 16 марта. По предварительным данным, парень в пьяном состоянии провалился в ливневую канализацию и уснул.

Тело направлено на экспертизу. Следственный комитет разбирается в обстоятельствах произошедшего. По результатам будет принято процессуальное решение, передает пресс-служба ведомства.

Ранее мужчина и женщина провалились в подвал на улице Баумана.

Общество Татарстан
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