В канализации отеля «Свияжские холмы» найдено тело замерзшего бармена
В ливневой канализации горнолыжного комплекса «Свияжские холмы» найдено тело 22-летнего бармена. Мужчина замерз насмерть.
Тело обнаружили сотрудники комплекса 16 марта. По предварительным данным, парень в пьяном состоянии провалился в ливневую канализацию и уснул.
Тело направлено на экспертизу. Следственный комитет разбирается в обстоятельствах произошедшего. По результатам будет принято процессуальное решение, передает пресс-служба ведомства.
Ранее мужчина и женщина провалились в подвал на улице Баумана.
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