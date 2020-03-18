В Татарстане открыли еще одну горячую линию по коронавирусу: сейчас туда поступает до 20 звонков в минуту
Оперативный штаб сообщил об открытии в Татарстане второй горячей линии республиканского Роспотребнадзора и Министерства здравоохранения. Принято решение подключить дополнительный многоканальный телефон 8-800-222-59-00.
Сейчас на горячую линию поступает до 20 звонков в минуту. Режим работы диспетчеров горячей линии — с 7.30 до 20.00 ежедневно.
Ранее российские власти запустили сайт стопкоронавирус.рф.
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