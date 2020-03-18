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В Татарстане открыли еще одну горячую линию по коронавирусу: сейчас туда поступает до 20 звонков в минуту

12:21, 18.03.2020 Сюжет:  Китайский коронавирус
В Татарстане открыли еще одну горячую линию по коронавирусу: сейчас туда поступает до 20 звонков в минуту
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Оперативный штаб сообщил об открытии в Татарстане второй горячей линии республиканского Роспотребнадзора и Министерства здравоохранения. Принято решение подключить дополнительный многоканальный телефон 8-800-222-59-00.

Сейчас на горячую линию поступает до 20 звонков в минуту. Режим работы диспетчеров горячей линии — с 7.30 до 20.00 ежедневно.

Ранее российские власти запустили сайт стопкоронавирус.рф.

Общество Татарстан
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