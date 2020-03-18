В Казани приставы забрали у должницы по налогам автомобиль

Фото: УФССП России по Республике Татарстан

В Казани судебные приставы арестовали автомобиль неплательщицы по налогам. Женщина за несколько лет задолжала 628 тысяч рублей налогов.

Сотрудники ГИБДД установили местонахождение ее автомобиля, он находился на улице Халитова. Судебные приставы Высокогорского отдела службы судебных приставов на месте составили акт описи и ареста автомобиля. Транспорт был изъят и помещен на спецстоянку. Забрать автомобиль она сможет только после полного погашения задолженности, передает пресс-служба ведомства.



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