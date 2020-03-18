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Приложение указало на татарские и чеченские корни жены Тимати

03:13, 18.03.2020
Приложение указало на татарские и чеченские корни жены Тимати
Фото: instagram.com/volkonskaya.reshetova

Среди знаменитостей и обычных пользователей соцсетей набирает популярность новая функция приложения Gradient, якобы позволяющая определить национальность по фото.

Так татарские и чеченские корни нашла у себя модель и жена рэпера Тимати Анастасия Решетова. Причем, по версии программы, первая вице-мисс Россия 2014 более чем на 50% татарка и только на 24% русская.

«Последняя строчка особенно улыбнула. А что у вас получается?", — написала она.

ОбществоКультура Татарстан
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