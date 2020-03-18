Приложение указало на татарские и чеченские корни жены Тимати

Среди знаменитостей и обычных пользователей соцсетей набирает популярность новая функция приложения Gradient, якобы позволяющая определить национальность по фото.

Так татарские и чеченские корни нашла у себя модель и жена рэпера Тимати Анастасия Решетова. Причем, по версии программы, первая вице-мисс Россия 2014 более чем на 50% татарка и только на 24% русская.



«Последняя строчка особенно улыбнула. А что у вас получается?", — написала она.