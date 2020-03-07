Разбившийся с 11 этажа парень в Челнах постеснялся будить друга, чтобы попросить ключи от квартиры

Стали известны подробности трагедии в Набережных Челнах, где, спускаясь по простыням, разбился молодой парень.



По данным «Челнинских известий», 27-летний житель Мензелинского района Татарстана гостил у своего приятеля. Друзья устроили застолье, после которого хозяин квартиры заснул. Парень захотел выйти на улицу, но не нашел ключей от квартиры, не стал будить друга, а решил спуститься по простыням. Он связал их и начал по ним спускаться с 11-го этажа.

Парень не удержался и упал. Травмы оказались смертельными, он скончался на месте. Владелец квартиры узнал о произошедшем от нагрянувших полицейских.



Ранее «Реальное время» сообщало, что в Набережных Челнах мужчина пытался спуститься на простынях с 11-го этажа многоквартирного дома и сорвался.

