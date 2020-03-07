В Тукаевском районе РТ жители села борются за новый клуб, а один краевед — за старое здание

В Тукаевском районе РТ разгорелся спор из-за аварийного здания старого клуба. Жители села просят новый клуб, а местный краевед настаивает на сохранении старого.

Деревянная постройка, где когда-то располагалась земская школа, а позднее местный клуб, планируют снести и построить на ее месте новый современный клуб. Против сноса выступил местный краевед, который считает, что 100-летнее здание является исторической ценностью.

Комиссия Комитета по охране объектов культурного наследия Татарстана установила, что здание исторической ценности не имеет. Оно находится в аварийном состоянии, там нет никаких коммуникаций. Тем не менее краевед Сергей Морозов уверен, что здание лучше сохранить и открыть там новый музей школы.

Новый клуб планируется построить по федеральной программе. Если от строительства клуба откажутся, то район потеряет выделенные средства из федерального бюджета. Глава района Фаил Камаев предложил компромисс: вместо того чтобы сруб распилить, разобрать его и собрать в другом месте, передает chelny-biz.ru.

Впрочем, кто будет собирать старое здание заново, где и на какие средства, не уточнялось. Спор так и не решен.