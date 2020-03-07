В Нижнекамском городском суде представили нового председателя
В Нижнекамском городском суде представили нового председателя Ленара Салахова. На представление присутствовали председатель Верховного суда РТ Ильгиз Гилазов, начальник Управления судебного департамента Зявдат Салихов, глава района Айдар Метшин, бывший председатель Нижнекамского городского суда Газиз Гисметдинов, руководители правоохранительных органов района.
Ленар Салахов работал следователем прокуратуры Алькеевского района, заместителем руководителя Чистопольского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан. В 2013 году стал судьей Нижнекамского городского суда, с 2016 года — заместитель председателя этого же суда, 20 февраля 2020 года назначен на должность председателя суда.Общество Татарстан
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