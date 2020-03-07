Исследование: большинство россиян пока не готовы видеть женщин на главных должностях в стране

Большая часть граждан РФ (69%) были бы рады видеть женщин на таких постах, как глава Минздрава, министр социального обеспечения и глава Министерства образования, не хотели бы таких назначений для женщин 20% россиян. Об этом говорится в результатах опроса ВЦИОМ.

Также 68% россиян не желали бы видеть женщину на посту президента РФ, обратного мнения придерживаются 21% респондентов. 56% сограждан полагают, что должность премьер-министра не для женщины. 83% участников опроса не хотели бы, чтобы женщина занимала пост главы военного ведомства, МВД или генерального прокурора

При этом исследование показало, что каждый второй россиянин (51%) хотел бы, чтобы женщина была во главе одной из ведущих политических партий, противоположную позицию занимают 35% респондентов. Такое же соотношение относительно таких позиций, как пост руководителя думской фракции или главы комитета нижней палаты парламента.

Напомним, накануне президент Татарстана Рустам Минниханов заявил, что проголосовал бы за женщину-кандидата в президенты.