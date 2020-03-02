Исследование: среди языков народов РФ в резюме чаще всего указывают татарский и башкирский

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Аналитики выяснили, какие языки народов России чаще всего указывают в резюме соискатели, если вынести за скобки русский. В тройку лидеров вошли татарский, башкирский и чувашский языки.

По данным сервиса hh.ru, владением татарского языка козыряют 0,6% пользователей, ищущих вакансии.

Башкирский язык резко отстает от татарского. Его указывают 0,09% соискателей. Знанием чувашского похвастались в 0,02% резюме.

При этом работодатели редко ищут сотрудников со знанием этих языков. За последний год на сайте появилось около 500 вакансий с обязательным требованием знания татарского языка. В основном работодатели искали специалистов службы поддержки, преподавателей, операторов кол-центров и официантов.

Требование к знанию башкирского было указано примерно в 40 вакансиях, а чувашского языка — в 15 вакансиях.