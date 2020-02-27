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В Татарстане предупредили о сильном ветре порывами до 15—17 м/с

15:21, 27.02.2020
В Татарстане предупредили о сильном ветре порывами до 15—17 м/с
Фото: Максим Платонов

ГУ МЧС РФ по РТ предупредило об ухудшении погодных условий с 18.00 27 февраля до 18.00 28 февраля.

По информации Гидрометцентра РТ, на территории Татарстана ожидаются туман, сильный ветер порывами до 15—17 м/с.

Напомним, на выходных в Татарстане прошла метель с сильными порывами ветра. На трех трассах было перекрыто движение рейсовых автобусов и грузовиков. В результате грузовики застревали в сугробах.

Общество Татарстан
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