В Казани заметили тяжелую технику на песчаной косе за «Локомотивом»
В Казани заметили тяжелую технику на песчаной косе возле пляжа «Локомотив». Видеозапись работы экскаваторов появилась в соцсетях.
Казанцы гадают, к чему здесь появилась тяжелая техника. Одно из предположений — это строительство нового благоустроенного пляжа.
«Реальное время» направило запрос в исполком Казани. На момент публикации ответ не был получен.Общество Татарстан
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