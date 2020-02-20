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В Казани заметили тяжелую технику на песчаной косе за «Локомотивом»

04:15, 20.02.2020
В Казани заметили тяжелую технику на песчаной косе за «Локомотивом»
Фото: кадр видео из соцсети

В Казани заметили тяжелую технику на песчаной косе возле пляжа «Локомотив». Видеозапись работы экскаваторов появилась в соцсетях.

Казанцы гадают, к чему здесь появилась тяжелая техника. Одно из предположений — это строительство нового благоустроенного пляжа.

«Реальное время» направило запрос в исполком Казани. На момент публикации ответ не был получен.

Общество Татарстан
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