В Казани заметили тяжелую технику на песчаной косе за «Локомотивом»

Фото: кадр видео из соцсети

В Казани заметили тяжелую технику на песчаной косе возле пляжа «Локомотив». Видеозапись работы экскаваторов появилась в соцсетях.

Казанцы гадают, к чему здесь появилась тяжелая техника. Одно из предположений — это строительство нового благоустроенного пляжа.

«Реальное время» направило запрос в исполком Казани. На момент публикации ответ не был получен.