«Оскары» уже получили фильмы «1917», «Паразиты» и «Однажды в... Голливуде»

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На церемонии вручения «Оскара» назвали победиетелй в категориях «Лучшая операторская работа», «Лучший сценарий». Также назвали лучших актера и актрису второго плана.

Лучшим фильмом на иностранном языке Американская киноакадемия назвала корейскую ленту «Паразиты». Она же завоевала золотую статуэтку за лучший оригинальный сценарий. «Оскар» за адаптированный сценарий взяла картина «Кролик Джоджо».

Лучшим актером второго плана стал Брэд Питт, исполнивший роль каскадера в фильме «Однажды в... Голливуде». В номинации «Лучшая актриса второго плана» премия присуждена Лоре Дерн за роль в «Брачной истории».

Фильм «1917» Сэма Мендеса получил «Оскар» за лучшую работу оператора. Статуэтку вручили Роджеру Дикинсу, она стала второй в его карьере.