В казанском Кремле прокомментировали скандал со стендом в казанском зоопарке

В казанском Кремле прокомментировали неоднозначный интерактивный стенд, установленный в новом казанском зоопарке «Река Замбези».

«Реакция одна: за это должен объясниться зоопарк. Я думаю, что в ближайшее время они объяснятся, что они имели в виду и что это такое», — ответила на вопрос журналиста пресс-секретарь президента РТ Лилия Галимова.

Напомним, недавно в соцсетях и телеграм-каналах появилось фото стенда «Взгляд Африки», установленного в недавно открытом зоопарке. Открывая «окошечки», зрители могут увидеть фото различных представителей фауны этого континента. Среди них — и фотография представителя африканского племени.