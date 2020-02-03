В Казани выставили на продажу «юбилейную» модель мотоцикла «Иж Юпитер-2»

На сайте бесплатных объявлений появилась информация о продаже раритетного мотоцикла модели «Иж Юпитер-2» производства Ижевского машиностроительного завода (сейчас он входит в ГК «Калашников»). Мотоцикл продают в Казани.

Судя по фотографиям, этот мотоцикл выпущен в 1967 году. Модели этого года выпуска выпускались специально к 50-летию Октябрьской революции.

За «юбилейную» модель продавец запросил 53 тысячи рублей.

Как ранее писало «Реальное время», в Казани также выставили на продажу старую баржу, моторную лодку за 12 млн и яхту советских времен.

