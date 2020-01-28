Марат Хуснуллин вошел в состав Совета по развитию местного самоуправления

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, вице-премьер Марат Хуснуллин, министр экономического развития Максим Решетников и министр юстиции Константин Чуйченко вошли в состав Совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления.

Соответствующий указ, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным, опубликован на портале правовой информации.

Отметим, что в состав президиума совета включили Мишустина и Хуснуллина, а исключили Медведева и Мутко.

Добавляется, что из совета исключены бывший премьер-министр, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, экс-глава Минюста Александр Коновалов, а также бывший вице-премьер Виталий Мутко и помощник президента Максим Орешкин.



Ранее сообщалось, что вице-премьер Марат Хуснуллин будет курировать развитие Крыма в правительстве России. Ранее за исполнение федерально-целевой программы развития Крыма и Севастополя отвечал бывший вице-премьер Дмитрий Козак.

