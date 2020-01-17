Мишустин и Медведев обсудили работу на первой встрече после отставки правительства

Назначенный накануне премьер-министр Михаил Мишустин и его предшественник Дмитрий Медведев провели первую встречу один на один после отставки правительства. Встреча длилась около часа.

Занявший пост зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев рассказал, что на этой встрече чиновники обсудили работу правительства.

После личных переговоров Медведев и Мишустин встретились с членами кабмина, передает «РИА Новости».

«Скажу прямо, многое получилось, что-то не получилось. Но так и не бывает, чтобы все получалось одномоментно, потому что очень амбициозные цели», — сказал бывший премьер. По его словам, работа правительства — одна из самых сложных и «всегда очень критично оценивается людьми».

Мишустин также поблагодарил Медведева за работу и напомнил, что был частью правительства, которое ушло в отставку. Он попросил членов кабинета министров продолжать исполнять свои обязанности в соответствии с указом президента и добавил, что в ближайшее время объявит состав нового кабинета после проведения консультаций.

Напомним, Медведев объявил об отставке правительства 15 января после послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Накануне новым премьером стал Мишустин, а Медведев был назначен зампредседателя Совета безопасности.