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В Альметьевске появится первая в России постоянная медиаинсталляция — видео

20:25, 29.12.2019
В Альметьевске появится первая в России постоянная медиаинсталляция — видео
Фото: скриншот

В Альметьевске появится медиаинсталляция, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ. Она станет первой подобной в России.

Объект появится на котельной №2, здание которой со всех сторон будет освещаться лазерами. Над проектом трудятся инженеры из Москвы. На данный момент инсталляция работает в тестовом режиме, первую проекцию жители Альметьевска увидят в новогоднюю ночь.

Рядом с котельной также появится 10-метровая световая скульптура «Солнечный факел» со смотровой площадкой. На данный момент ведется монтаж конструкций. Автор скульптуры — московский художник Виктор Поляков.

Общество Татарстан
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