Телеведущий из Уфы, проведший в прямом эфире 25 часов: «Я хочу, чтобы не мы равнялись на Казань и прочие города, а они смотрели на нас»

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Телеведущий телеканала «Вся Уфа» Денис Ганиев поставил мировой рекорд, проведя в прямом эфире 25 часов и 1 минуту - с 12.00 28 декабря до 13.00 29 декабря по местному времени.

За время эфира в гостях у ведущего побывали различные гости, общественные деятели и чиновники.



«Хочу доказать, что я способен на это. Я хочу доказать, что небольшой городской телеканал может делать мировую историю, а не только новости и программы. Я верю, что наша команда справится! Я хочу, чтобы не мы равнялись на Казань, Москву и прочие города, а они смотрели на нас. Я хочу, чтобы маленькие телеканалы, которые есть в каждом городе и районе, поверили в свои силы!», — написал ведущий в Instagram перед эфиром.