У крупных торговых центров Казани наблюдаются пробки

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В Казани у большинства торговых центров образовались пробки.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», затруднения наблюдаются у таких ТЦ, как «Мега», «Южный», «Кольцо», «Тандем», «Парк Хаус».

В целом по городу на момент публикации пробки оценивались в три балла.

Ранее «Реальное время» писало, что пробки на дорогах Казани, а также очереди в супермаркетах и на парковках выросли из-за наплыва гостей из Кировской области, Марий Эл, Чувашии, Башкортостана и других ближайших регионов.