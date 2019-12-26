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Под Воронежем взорвали машину главы администрации района

16:14, 26.12.2019
Под Воронежем взорвали машину главы администрации района
Фото: voronezh.sledcom.ru

Сегодня утром в Воронежской области был взорван служебный автомобиль главы администрации Рамонского района Николая Фролова.

По данным правоохранительных органов региона, Фролов получил ранения в результате взрыва самодельного взрывного устройства, когда садился в свою машину, передает ТАСС.

Следственное управление Следственного комитета России по Воронежской области возбудило уголовное дело о покушении на убийство, передает пресс-служба ведомства.

Позже СМИ опубликовали кадры с места подрыва автомобиля и фото машины после случившегося.

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