Метеоролог из КФУ: никольских морозов не будет, в четверг ожидается до +2°С

Завкафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы ИЭП КФУ профессор Юрий Переведенцев рассказал, что вместо никольских морозов в республике ожидается температура до +2°С.

При этом за 20 лет, с 1985 по 2004 год, в 75% случаев на 19 декабря выпадал мороз от -20°С до -31°С.

«В пятницу температура воздуха понизится и составит минус 5 градусов, а в выходные будет минус 7, это близко к среднесуточной норме декабря», — приводит слова профессора пресс-служба КФУ.

Он также объяснил причину аномального тепла в декабре 2019 года. Ученый рассказал, что сейчас Казань находится на южной периферии обширного циклона с центром над Скандинавией.

«В этом году над нашей территорией преобладали воздушные потоки с запада, которые в летний период понижали температуру воздуха, а в осенне-зимний — повышали. Все это обусловило более мягкий климат», — заключил Переведенцев.